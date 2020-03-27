Трехкратное подорожание лука уже не сюрприз

Ситуация с трехкратным ростом цен на лук, похоже, становится традиционной для столичных рынков с наступлением весны. Так, в текущем месяце стоимость репчатого лука достигла уровня марта прошлого года, увеличившись до 1.20 маната за килограмм, тогда как в прошлые месяцы цены на лук не превышали 50 – 60 гяпиков.

И если прошлогодний ценовой виток на этот овощ сопровождался широким резонансом в социальных сетях и СМИ, текущее повышение прошло незамеченным на фоне пандемии коронавируса. А главное, причины прошлогоднего подорожания, вызванные запретом экспорта лука из Ирана и Турции, в этом году не актуальны. Сколько-нибудь объективных объяснений официальных лиц, почему дорожает овощ, нет и, видимо, не предвидится.

Между тем, причины резко возросшей стоимости репчатого лука на прилавках отечественных рынков весной прошлого года прояснились в результате публикации данных по внешней торговле только через несколько месяцев — в начале июле. Из данных официальной статистики выяснилось, что в первом квартале минувшего года по сравнению с отчетным периодом позапрошлого года лука из страны было экспортировано в семь раз больше — до 7,7 тыс. тонн, сообщил экономист Ровшан Агаев. При этом до 80% этого корнеплода было экспортировано в Турцию по цене порядка 400 манатов за тонну. Примечательно, что за три месяца позапрошлого года таких масштабных показателей вывоза не наблюдалось.

На волне общественного резонанса по поводу небывалого роста цен на лук, картофель и капусту правительство в прошлом году утвердило размеры таможенных пошлин на экспорт этих овощей, увеличив пошлину на вывоз лука. Постановлением Кабмина до 30 апреля минувшего года ставка на экспорт семенного, молодого и прочего картофеля составляла $1 за 1 кг. Ситуация повторяется, но гражданам не до повышения цен, из-за угрозы опасной хвори журналисты заняты более актуальной тематикой коронавируса, а рынки продолжают дорожать.

На текущий момент килограмм чеснока повысился в цене трехкратно, капуста и картофель стоят больше маната, яблоки подорожали до полутора – двух манатов. Подогреву цен способствует также то, что многие продавцы на рынках, уехавшие на праздники в районы, не могут оттуда вернуться из-за веденного запрета на въезд в столицу.