Новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела первые телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

Как сообщили в британском правительстве, Трасс и Макрон обсудили двусторонние отношения, шаги по преодолению энергетического кризиса, «вызванного незаконной войной Путина».

В Елисейском дворце, сообщение которого цитирует Reuters добавили, что лидеры Британии и Франции в диалоге сосредоточились на поддержке Украины и реагировании на последствия войны, на продовольственную безопасность и цены на энергоносители. Также они договорились провести встречу.

С премьером Польши Моравецким Трасс обсудила пути укрепления двусторонних отношений, в частности в контексте сотрудничества в поддержку народа Украины.

В канцелярии польского премьера отметили, что разговор касался вопросов европейской безопасности, усиления восточного фланга НАТО, энергетического шантажа России и путей устранения его последствий. (УНИАН)