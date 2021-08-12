Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при его президентстве процесс вывода американских войск из Афганистана проходил бы иначе и на определенных условиях. Об этом говорится в распространенном заявлении Трампа, передает РИА «Новости».

«Если бы наши президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, и я сейчас был бы президентом, мир узнал бы, что наш уход из Афганистана был бы основан на определенных условиях. То, что происходит сейчас, неприемлемо. Это должно было быть сделано намного лучше», — отметил он.

По его словам, «это был бы совсем другой вывод войск, и талибы (организация запрещена в России) понимали это лучше, чем кто-либо другой».