Трамп заявил, что не обещал Бразилии введения или отсрочки пошлин на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу вечером, что не обещал своему бразильскому коллеги Жаиру Болсонару введения или отсрочки пошлин на сталь и алюминий. Лидеры проводят переговоры в принадлежащем Трампу поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«У нас очень хорошие отношения с Бразилией, мы всегда помогаем Бразилии», — цитирует президента США пресс-пул Белого дома.

На уточняющий вопрос о пошлинах Трамп отметил, что «ничего не обещал».

В начале декабря глава Белого дома в своем Twitter сообщил о решении вновь ввести пошлины на экспортируемую Аргентиной и Бразилией в Соединенные Штаты сталь в связи с тем, что эти страны проводят политику девальвации национальных валют, фактически предоставляя своим компаниям конкурентные преимущества. В конце декабря Болсонару утверждал, что убедил Трампа не вводить пошлины.(ТАСС)