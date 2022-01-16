Ложь американских чиновников о России усложняла работу бывшей администрации. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN.

«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США», – сказал Трамп.

По словам бывшего лидера, у власти есть «некоторые сумасшедшие люди», которые создавали фейки о России. Трамп добавил, что данную технологию также применяли против него, когда обвиняли в связях с РФ.