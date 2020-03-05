Трамп заявил, что готов помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Мы отлично справляемся, у нас замечательная группа, (вице-президент США. — RT) Майк Пенс отлично делает свою работу. Я поставил его во главе этой группы», — рассказал Трамп.

Он заявил, что в США «лучшие врачи в мире».

Глава Белого дома отметил, что США оказывают помощь в борьбе с коронавирусом «множеству других стран».

«Мы бы помогли Ирану, если бы они этого хотели. Они очень сильно пострадали», — добавил президент.(РИА Новости)