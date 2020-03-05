Трамп заявил, что готов помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Мы отлично справляемся, у нас замечательная группа, (вице-президент США. — RT) Майк Пенс отлично делает свою работу. Я поставил его во главе этой группы», — рассказал Трамп.

Он заявил, что в США «лучшие врачи в мире».

Глава Белого дома отметил, что США оказывают помощь в борьбе с коронавирусом «множеству других стран».

«Мы бы помогли Ирану, если бы они этого хотели. Они очень сильно пострадали», — добавил президент.(РИА Новости)

| 2020-03-05T10:07:55+00:00 5 марта 2020, 11:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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