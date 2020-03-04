Трамп считает, что интересы США и движения «Талибан» в Афганистане совпадают

Интересы Соединенных Штатов и радикального движения «Талибан» совпадают применительно к урегулированию в Афганистане. Такое мнение выразил во вторник американский президент Дональд Трамп, беседуя с журналистами при посещении Национальных институтов здравоохранения США в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд).

Он отказался уточнить, первым ли был его состоявшийся несколькими часами ранее телефонный разговор с заместителем лидера движения муллой Абдуллой Гани Барадаром. «Не хочу этого говорить, но у нас сегодня состоялась очень хорошая беседа с лидером [движения] «Талибан». Они стремятся к завершению этого [войны]. И мы стремимся к завершению этого. Мне кажется, у нас всех… общие интересы», — заявил руководитель администрации США.

«Мои отношения с муллой [Барадаром] очень хорошие», — убежден Трамп. «У нас сегодня состоялся хороший продолжительный разговор. Они хотят прекратить насилие. Они тоже хотят прекратить насилие», — сказал про талибов хозяин Белого дома.

Его попросили прокомментировать тот факт, что правительство Афганистана не склонно освобождать сторонников движения «Талибан». «Возможно, они и не хотят [этого делать]. Они много лет благодаря США хорошо жили. И речь идет не только о вооруженных силах, если взглянуть на все те деньги, которые мы потратили в Афганистане. Мы потратили триллионы, триллионы долларов. Мы действуем именно как полицейские силы. Мы не ведем как таковую вооруженную борьбу», — ответил Трамп. В заключение он повторил, что высоко оценивает беседу с Барадаром. «И у меня с ним сегодня состоялся действительно отличный разговор», — сказал президент США.(ТАСС)