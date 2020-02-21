Трамп рассматривает кандидатуру Дага Коллинза на место главы Нацразведки

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что рассматривает кандидатуру члена Палаты представителей США, республиканца от штата Джорджия Дага Коллинза на место директора Национальной разведки.

«Президент [США Дональд Трамп]… разрешил нам под запись сообщить, что он рассматривает Дага Коллинза в качестве одного из кандидатов на постоянную должность директора Национальной разведки», — говорится в сообщении, распространенном пресс-пулом Белого дома.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что назначит посла США в ФРГ Ричарда Гренелла исполняющим обязанности директора Национальной разведки. По информации агентства DPA, Гренелл сохранит должность посла США в ФРГ. Ожидается, что он вернется в Берлин «через несколько месяцев», когда кандидатура на должность директора Национальной разведки будет утверждена Сенатом США. Позднее Гренелл на своей странице в Twitter заявил, что не будет возглавлять Национальную разведку на постоянной основе.

Гренелл сменит Джозефа Макгуайра, который временно исполняет обязанности директора Национальной разведки США с момента отставки Дэниела Коутса летом прошлого года. Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.(ТАСС)