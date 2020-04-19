Трамп провел переговоры с королем Бахрейна

Президент США Дональд Трамп в субботу поговорил с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой аль-Халифом, стороны обсудили борьбу с пандемией коронавируса, региональные вопросы, а также ситуацию на рынке нефти, сообщает Белый дом.

«Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с королем (Бахрейна. — Прим. ред.) Хамадом ибн Исой аль-Халифом. Президент и король обсудили последние события в глобальной борьбе с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении ведомства.

Там же добавляется, что стороны продолжат кооперацию по этому вопросу, как с точки зрения борьбы с самой пандемией, так и с ее экономическими последствиями (ria.ru)