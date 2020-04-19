Трамп провел переговоры с королем Бахрейна

Президент США Дональд Трамп в субботу поговорил с королем Бахрейна  Хамадом ибн Исой аль-Халифом, стороны обсудили борьбу с пандемией коронавируса, региональные вопросы, а также ситуацию на рынке нефти, сообщает Белый дом.
«Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с королем (Бахрейна. — Прим. ред.) Хамадом ибн Исой аль-Халифом. Президент и король обсудили последние события в глобальной борьбе с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении ведомства.
Там же добавляется, что стороны продолжат кооперацию по этому вопросу, как с точки зрения борьбы с самой пандемией, так и с ее экономическими последствиями (ria.ru)
| 2020-04-19T01:45:08+00:00 19 апреля 2020, 07:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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