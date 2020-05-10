Трамп призвал New York Times вернуть Пулитцеровские премии

Президент США Дональд Трамп призвал журналистов газеты New York Times вернуть Пулитцеровские премии, полученные, в том числе, за статьи о «России, России и России», чтобы вручить их настоящим журналистам.

Как сообщили ранее учредители Пулитцеровской премии, коллектив New York Times получил награду в категории «Международная журналистика» — за «написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина». Трамп ранее уже заявлял, что награда была вручена за то, что в итоге оказалось «неправдой».