Трамп призвал New York Times вернуть Пулитцеровские премии

Президент США Дональд Трамп призвал журналистов газеты New York Times вернуть Пулитцеровские премии, полученные, в том числе, за статьи о «России, России и России», чтобы вручить их настоящим журналистам.
Как сообщили ранее учредители Пулитцеровской премии, коллектив New York Times получил награду в категории «Международная журналистика» — за «написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина». Трамп ранее уже заявлял, что награда была вручена за то, что в итоге оказалось «неправдой».
«Когда фейковые журналисты, которые получили неоправданные Пулитцеровские премии за Россию, Россию, Россию и за мошенничество с импичментом, собираются вернуть свои запятнанные награды, чтобы их вручили настоящим журналистам, которые разобрались в ситуации? Я назову вам имена, таких много», — написал Трамп в Twitter.
| 2020-05-10T17:11:40+00:00 10 мая 2020, 20:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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