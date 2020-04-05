Трамп предрек большое число смертей от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп завил, что в ближайшие две недели в стране произойдет всплеск смертей от COVID-19.

«Мы это переживем, но на этой неделе и на следующей неделе будет много смертей», — сказал он 4 апреля в ходе брифинга в Белом доме.

При этом Трамп призвал американские СМИ прекратить сеять панику в стране. По его словам, некоторые журналисты в погоне за рейтингами распространяют «лживые слухи и порождают страх и панику в обществе».

Американский лидер и ранее отмечал, что эпидемия сильно ударит по Штатам. По его словам, американцев ждут тяжелые времена, но затем они «увидят свет в конце тоннеля».

По данным Университета Джонса Хопкинса за 4 апреля число зараженных коронавирусом в США превысило 300 тыс., умерли более 8 тыс. человек (iz.ru)

| 2020-04-05T02:08:26+00:00 5 апреля 2020, 08:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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