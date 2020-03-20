Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке. Об этом информирует телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Американский лидер отметил, что США будет «плохо выглядеть» в глазах мировой общественности в случае ответного удара. По мнению Трампа, в данный момент необходимо воздержаться от удара из-за ситуации с коронавирусом в мире и в Иране, в том числе.

11 марта по военной базе объединенных сил Великобритании и США Эт-Таджи в Ираке нанесли ракетный удар. В результате инцидента 12 солдат получили ранения, погибли два американца и член медицинского корпуса Королевской армии. Ответственность за нападение Вашингтон возложил на шиитскую группировку «Катаиб Хезболлах» и Иран.

| 2020-03-20T10:18:40+00:00 20 марта 2020, 11:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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