Трамп одержал победу на первичных выборах в Калифорнии

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на проходящих во вторник первичных выборах в самом крупном по численности населения штате Калифорния. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Ранее, по данным агентства, он также выиграл в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Колорадо, Северная Каролина, Техас, Теннесси и Юта.

Сам американский лидер отреагировал на сообщения о своей победе на странице в Twitter, поблагодарив жителей этих штатов.

3 марта в США проходит так называемый супервторник. В этот день первичные выборы («праймериз») проводятся в 14 американских штатах и в Американском Самоа — заморской территории США. На них выбираются делегаты, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах, запланированных в США на 3 ноября.

В ситуации с республиканцами нет никакой интриги — реальных соперников в этой внутрипартийной борьбе у действующего президента Дональда Трампа нет. На фоне этого в одном из штатов — Вирджинии — «праймериз» республиканцев в этот день вообще было решено не проводить, так что для этой партии голосование проходит лишь в 13 штатах.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. (ТАСС)

| 2020-03-04T09:18:10+00:00 4 марта 2020, 10:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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