Трамп обвинил Китай в «массовых убийствах по всему миру»

Президент США Дональд Трамп и другие высокопоставленные американские чиновники усилили критику Китая в связи с пандемией коронавируса, при этом президент открыто обвинил Пекин в «массовых убийствах по всему миру», сообщает Голос Америки.

Твит Трампа с упоминанием о некоем «чокнутом в Китае» стал очередным примером ожесточенной риторики, исходящей из Белого дома, где Трамп превращает атаки на Пекин в центральный элемент его кампании по переизбранию в ноябре.

«Именно “некомпетентность Китая” и ничто другое стало причиной этих массовых убийств по всему миру», – написал президент.

Вирус впервые появился в китайском городе Ухане в декабре прошлого года и начал стремительно распространяться по миру. Эпидемия привела к гибели более 320 тысяч человек и нанесла огромный экономический ущерб.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь указал на «множество ошибок и просчетов со стороны США, на их ложь и слухи».

«США, похоже, забыли, что раньше американские лидеры неоднократно и публично восхваляли противоэпидемические усилия Китая», – сказал Чжао Лицзянь.