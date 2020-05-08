Трамп назвал причиной пандемии COVID-2019 некомпетентность Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что вспышка коронавируса могла произойти из-за некомпетентных действий в Китае, сообщает РИА «Новости».

«Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку… Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль», — сказал он.

Ранее президент не раз обвинял Китай в искусственном создании коронавируса в лаборатории Уханя, а также в сокрытии данных об инфекции.

В США, по последним данным, зарегистрировано более 1,2 млн выявленных случаев COVID-2019.

| 2020-05-08T02:25:56+00:00 8 мая 2020, 05:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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