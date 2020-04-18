Трамп месяц не выезжал из Белого дома

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время пандемии коронавируса почти никуда не выезжает из Белого дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам американского лидера, ему рекомендовано не путешествовать. Глава США отметил, что провел в Белом доме месяц.

«Потом я лишь однажды съездил сказать до свидания нашему прекрасному кораблю (военно-медицинскому кораблю, который плыл в Нью-Йорк. — прим. ред.)», — сказал Трамп.

Он также добавил, что будет рад, когда это станет возможно, возобновить предвыборное ралли.