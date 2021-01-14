Трагедию на заводе можно было предотвратить?

11 января около 13:00 на расположенном в поселке Гобустан заводе по выплавке металла произошел взрыв. В результате взрыва погиб рабочий завода, житель поселка Гобустан Асиф Мустафаев.

Как сообщили СМИ в прокуратуре Гарадагского района, по факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК Азербайджана, ведется следствие.

Мы попытались выяснить, насколько соблюдались на данном заводе правила охраны труда. Для получения ответа мы обратились к директору сталелитейного завода Эльмару Мамедову, но, к сожалению, он отказался ответить на наши вопросы.

Хотим отметить, что государственный контроль за соблюдением правил охраны труда осуществляется Государственной службой инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения

Мы решили выяснить, проверяло ли Минтруда соблюдение на данном заводе правил безопасности труда. Для получения ответа мы обратились к главе пресс- службы этого министерства Фазилю Талыблы. Как сообщил Фазиль Талыблы, в соответствии с указом президента проверки субъектов предпринимательства были запрещены до 1 января 2021 года. «Проверки еще не возобновлены. Мы подготовили свои предложения относительно возобновления этих проверок. В этих предложениях, прежде всего, были учтены интересы предпринимателей. Хочу подчеркнуть, что проверки будут проводиться с использованием электронной платформы», — сказал Фазиль Талыблы.

Напомним, что 26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. Согласно закону, за период с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2017 года должны были проводиться только налоговые проверки и проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны.

5 ноября 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев продлил сроки моратория до 1 января 2021 года.

Как отметил глава общественного объединения коммерсантов и предпринимателей Севгим Рахманов, в указе президента говорится о необходимости проведения проверок в случае наличия угрозы жизни и здоровью. «Как показала произошедшая трагедия, на заводе были проблемы с охраной труда. Государственная служба инспекции труда должна была своевременно выявить эти проблемы, скорее всего, трагедию можно было предотвратить», — считает Севгим Рахманов.