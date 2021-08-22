Администрация президента США Джо Байдена поступила недальновидно, решив вывести американские войска из Афганистана. Такое мнение высказал в воскресенье бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007 годах), который 20 лет назад поддержал начало военной операции в Афганистане.

«Сегодня преобладают настроения, трактующие привнесение демократии в качестве утопического заблуждения, а любого рода интервенции — в качестве тщетной затеи. Сейчас мир не знает, что отстаивает Запад, поскольку, очевидно, решение уйти из Афганистана было принято не из стратегических соображений, а по политическим причинам. Мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так», — написал Блэр в авторской статье, которую опубликовали ведущие британские СМИ.

По мнению бывшего главы правительства, западные страны «подчинились идиотскому политическому слогану о завершении бесконечных войн в условиях, когда численность войск сократилась до минимума и ни один военнослужащий стран-союзников не был убит в бою за последние полтора года». В результате прихода к власти движения «Талибан» Афганистан рискует «растерять достижения в области образования и прав человека», предупредил Блэр. «Нет сомнений в том, что за прошедшие годы мы совершили ряд ошибок, в том числе серьезных. Но реакция на наши ошибки, к сожалению, лишь увеличила их число», — отметил он.