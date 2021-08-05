В Токио продолжаются Летние Олимпийские игры-2020.

Как сообщает Apasport.az, сегодня выступят первые представители нашей сборной по вольной борьбе и карате.

Борец-вольник Туран Байрамов, который стартует с 1/8 финала, постарается сохранить на завтра свои шансы на медаль. А каратист Фирдовси Фарзалиев постарается завершить день медалью. Он стартует с группового этапа.

Отметим, что до этого наша сборная завоевала три бронзовые медали. Медали завоевали Ирина Киндзерска (78+ кг, дзюдо), Альфонсо Домингес (81 кг, бокс), Рафик Гусейнов (77 кг, греко-римская борьба).

5 августа

06:30. Вольная борьба, мужчины. 74 кг 1/8 финала. Туран Байрамов – Василий Михайлов (Украина)

07:05. Каратэ, мужчины. Кумите, 67 кг. Группа А.Фирдовси Фарзалиев-Эрай Шамдан (Турция)

Каратэ, мужчины. Кумите, 67 кг. Группа А.Фирдовси Фарзалиев — Наото Саго (Япония)

Каратэ, мужчины. Кумите, 67 кг. Группа А.Фирдовси Фарзалиев — Дархан Ассадылов (Казахстан)

Каратэ, мужчины. Кумите, 67 кг. Группа А.Фирдовси Фарзалиев-Али Альсави (Египет)