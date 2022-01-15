Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в субботу совещание с руководством силовых структур, в ходе которого поручил установить точное число жертв беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях», — говорится в сообщении.

Президенту рассказали о ходе досудебного расследования событий, произошедших в нескольких регионах в первой декаде января, результатах проведенных специальных операций, а также о других мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

«Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности», — отметили в пресс-службе.

По ее данным, президент также подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий. (ТАСС)