Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в четверг встречу с министром обороны Русланом Жаксылыковым, в ходе которой поручил ему повысить обороноспособность страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного развития вооруженных сил и поддержания их боеготовности на требуемом уровне, а также дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны», — говорится в сообщении.

В свою очередь Жаксылыков рассказал Токаеву о ходе реализации национального проекта «Безопасная страна» и исполнении поручений главы государства по совершенствованию структуры, состава вооруженных сил и подготовки войск, дальнейшему внедрению цифровизации, развитию военной инфраструктуры, повышению престижа и привлекательности воинской службы.

Кроме того, президента проинформировали о мероприятиях, направленных на повышение эффективности решения задач по обеспечению военной безопасности государства, в том числе в рамках формирования Сил специальных операций.

«Верховному главнокомандующему доложили о текущей ситуации с укомплектованностью личного состава, состоянии вооружения и военной техники, наличии запасов материально-технических средств. В рамках реализации поручения главы государства военным ведомством принимаются меры по техническому перевооружению войск во взаимодействии с отечественным оборонно-промышленным комплексом», — пояснили в пресс-службе.