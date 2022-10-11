Избранный президент Беларуси и лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Владимиру Зеленскому установить дипломатические отношения между Украиной и ее Объединенным переходным кабинетом Беларуси.

Об этом она сказала в своем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале.

«Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью. Вести борьбу вместе и поддерживать беларусское сопротивление. Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, потому что без свободной Украины не может быть свободной Беларуси и Европы», — сказала Тихановская.

Оппозиционер убеждена, что Россия проиграет войну, а Украина восстановит свою территориальную целостность и защитит независимость. Она отмечает, что Лукашенко — это позор Беларуси, и вместо него решение принимают в Кремле.

«Беларусы все это время будут с народом Украины. Беларусы — это не Лукашенко. Лукашенко — это позор моей страны. Он дал разрешение на запуск ракет с территории Беларуси по украинским городам. Он анонсировал развертывание общей группировки войск с Путиным и допустил, чтобы на территории Беларуси было еще больше российских войск. Он и Путин втягивают нашу страну в войну и врут, что угроза идет со стороны Украины. Лукашенко уже не принимает решений, вместо него это делает Кремль», — сказала Тихановская.

По ее словам, украинцы и беларусы — не враги друг другу.

«Украинцы и беларусы на одной стороне воюют с одним и тем же злом. Лукашенко и Путин — военные преступники, и они должны понести ответственность за тысячи невинных жертв. А Беларусь должна выйти из военных, политических и экономических союзов с Россией, которые препятствуют национальным интересам страны», — отметила Тихановская. (УНИАН)