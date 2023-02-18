Нападающий турецкого клуба «Хатайспор» Кристиан Атсу, ранее выступавший за лондонский «Челси», был найден мертвым под завалами в Турции.

Как передает #, об этом сообщил агент футболиста Мурат Узунмехмет в своем аккаунте в Twitter.

О местонахождении и состоянии Атсу не было ничего известно с самого начала разрушительных землетрясений в Турции. Ранее представители «Хатайспора» заявляли о том, что футболист собирался покинуть турецкий клуб накануне трагедии.

По словам менеджера «Хатайспора» Фатиха Илека, футболист должен был вылететь из страны за 5 часов до землетрясения, но в последний момент аннулировал билет на самолет, и решил остаться в Хатае.

Атсу погиб в возрасте 31 года. За свою карьеру футболист сборной Ганы играл в клубах «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл», «Борнмут», «Порту» и др. К турецкому «Хатайспору» Атсу присоединился в сентябре 2022 года.

Отметим, что в результате землетрясения погибла также футболист женской команды «Хатайспор» Верда Деметгюль.