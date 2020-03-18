Тегеран заявил, что ответ Вашингтону на гибель Сулеймани не закончен

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран ответил Вашингтону на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, но на этом не ответ не закончен.
Его слова прозвучали на фоне нескольких ракетных обстрелов базы Таджи в Ираке, где погибли или получили ранения несколько военных США. Ответственность за обстрелы в Вашингтоне возложили на проиранские шиитские группировки. Иран указывал на безосновательность обвинений в свой адрес.
«Американцы убили нашего великого генерала, мы не оставили это без ответа и никогда не оставим», — сказал Роухани в ходе выступления, показанного телеканалом IRINN.
«Они думали, что прорвут сопротивление нашего народа, поскольку убили руководителя нашего сопротивления, но получилось наоборот – сопротивление окрепло», — добавил Роухани.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.(РИА Новости)