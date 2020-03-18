Тегеран заявил, что ответ Вашингтону на гибель Сулеймани не закончен

«Они думали, что прорвут сопротивление нашего народа, поскольку убили руководителя нашего сопротивления, но получилось наоборот – сопротивление окрепло», — добавил Роухани.

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.(РИА Новости)