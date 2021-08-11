Представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахед заявил о захвате талибами тюрьмы в афганском Кандагаре, передает РИА Новости.

Телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей сообщает, что движение «Талибан» вновь возобновило нападения на Кандагар и соседнюю провинцию Орузган.

«Центральная тюрьма в городе Кандагаре после длительной осады сегодня вечером была полностью завоевана», — говорится в заявлении Моджахеда в Twitter.

По заявлению талибов, сотни заключенных были освобождены, а сотрудники исправительного учреждения сдались радикалам.