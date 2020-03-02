«Талибан» и США достигли соглашения! Надолго ли?

29 февраля – редкий день календаря и наступает он раз в 4 года. Но этот день 2020 года имеет все шансы войти в историю. Речь идет об историческом соглашении по урегулированию афганского конфликта, где США и «Талибан» пришли к общему знаменателю.

Почти 19 лет назад США ввели войска в Афганистан в ответ на теракт 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории. За время конфликта, по разным оценкам, погибло более 2400 американских военных.

Обещание прекратить войну в Афганистане было одним из ключевых в предвыборной кампании Трампа. В то же время министр обороны США Марк Эспер пообещал, что США готовы аннулировать соглашение, если что-то пойдет не так. Но для Трампа, который готовится к президентским выборам, нужен мир, желательно «исторический», для того чтобы «продать» его избирателю.

Собственно сами соглашения предполагают:

— отказ «Талибана» сотрудничать с другими террористическими организациями;

— снятие США санкций с членов движения «Талибан» к августу 2020 года;

— сокращение иностранного воинского контингента в течение 135 дней до 8,6 тыс. человек;

— полный вывод войск США и НАТО в течение 14 месяцев;

— освобождение 5 тыс. заключенных из тюрем Афганистана;

— отказ США вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана.

Переговоры между США и «Талибаном» шли уже больше года. Основной площадкой встречи была Доха. Напомним, что «Талибан» признан всеми международными организациями и даже самими США террористической организацией. То есть администрация Трампа подписала соглашение с террористами, но это мало кого будет интересовать в США, когда американские солдаты начнут возвращаться домой.

Одним из условий США было начать межафганский диалог между правительством Афганистана и «Талибаном». Но ключевая деталь подписания соглашения в том, что там присутствовали представители Пакистана, Катара, Турции, Индии, Индонезии, Узбекистана и Таджикистана, но не было представителей правительства из Кабула, которое «во всем мире» признано «законным».

Мир их признает, талибы нет — значит, пусть сидят дома. Уговорить «талибов» на такую очевидную и несложную вещь, как начать переговоры с Кабулом у американцев пока не получилось. Сам факт того, что представителей Кабула не было при подписании соглашений – это приговор для официальных властей и их ждет та же участь, что и постигла Наджибуллу (президент Афганистана, который был свергнут в 90-х годах, после развала СССР – прим.авт.). Ведь даже сам Вашингтон отказал в субъектности «президенту» Афганистана, признав за ним — вслед за талибами — статус «американской марионетки».

Кстати, президент США Дональд Трамп тоже не прочь увидеться с лидерами «Талибана». По его словам, он намерен это сделать в скором будущем. Он отметил, что верит, что представители движения готовы к реальным действиям. Как сообщили российские СМИ, межафганский диалог правительства с Талибаном состоится 10 марта, но не факт, что договорятся, а если и договорятся, то гарантий, что талибы будут соблюдать соглашения после полного ухода американцев, никаких.

Правда, Трамп предупредил: «Если что-то плохое случится, то мы вернемся с такой силой, которую никто не видел. Надеюсь, этого не потребуется».

Критиков достигнутых соглашений достаточно. Чего стоит один экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который раскритиковал соглашение с движением «Талибан».

По мнению бывшего помощника, оно представляет угрозу для граждан США. Болтон заявил, что это сделка «в стиле Обамы», и отметил, что она посылает неверный сигнал другим террористам и врагам США.

То есть уже сегодня можно считать, что эти «исторические» соглашения имеют срок — до прихода нового антитрамповского президента. Впрочем, американцем не привыкать подписывать «исторические соглашения», а потом нарушать их. Талибам особо обольщаться не стоит, ибо с приходом нового президента, все может вернуться на круги своя. Поэтому эти соглашения ничем не лучше иранских, и имеют промежуточный статус.