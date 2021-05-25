Red Bull Cliff Diving – одно из самых зрелищных событий в мире, в котором принимают участие самые смелые дайверы, и которое проходит в красивейших местах планеты. Баку стал новой точкой в мировом сезоне 2021 года. Впервые в истории Red Bull Cliff Diving состязание пройдет в крытой арене и это новшество закрепил за собой Азербайджан.

Как сообщает #, соревнования пройдут в крупнейшем торговом центре нашей страны — Deniz Mall, который славится своей необычной архитектурой и бассейном диаметром 12 метров. Прыжки в Баку станут заключительным этапом сезона этого года.

«Такое невозможно пропустить», — многообещающий анонс бакинского этапа уже размещен на всех официальных страницах Red Bull Cliff Diving в Интернете. Дата – 16 октября.

В 2021 году соревнования претерпели ряд важных изменения: помимо Баку, в календарь добавлены еще три новые локации, в списке участников появилась самая юная спортсменка в истории мировой серии, а мужчины и женщины теперь выступают на одинаковых условиях.

Хай-дайверам, в числе которых и действующие чемпионы австралийка Рианна Иффланд и выступающий теперь за Францию Гэри Хант, предстоит прыгать в воду с высоты более 20-ти метров, развивая скорость свыше 85 км/ч. Россию в мировой серии представляют два воронежских спортсмена Артем Сильченко и Никита Федотов. Предельная собранность, отточенное мастерство и неослабный контроль за собственным телом – все это обязательные требования к спортсменам, ведущим борьбу за победу.

Решающая схватка за чемпионский титул состоится в Баку, где будут объявлены имена нового чемпиона и чемпионки мировой серии. Ими станут хай-дайверы, чьи навыки поразят судей на шести этапах сезона, которые пройдут в живописнейших местах: как в древних городах, так и на фоне первозданной природы.

Сезон стартует во Франции, 12 июня (Сен-Рафаэль), 14 августа спортсмены отправятся в Осло , 28 – в Боснию и Герцеговину, 12 сентября состязания пройдут в Даунпатрик-Хэд, Ирландии, 26 сентября – в Полиньяно-а-Маре, Италия, и, наконец, 16 октября – Баку, Азербайджан.

Участники мировой серии будут прыгать в воду с высоты, почти в три раза превышающей высоту олимпийской вышки на французской Ривьере. В Норвегии, которая также впервые принимает Red Bull Cliff Diving, дайверы будут прыгать с напоминающего по форме айсберг здания национального оперного театра, стоящего на берегу залива Осло-фьорд. В Боснии и Герцеговине, уже шестой год подряд площадкой для прыжков станет Старый мост в Мостаре, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В итальянском Полиньяно-а-Маре спортсмены будут нырять в Адриатическое море.

В 2021 году начинается новая эпоха в истории мировой серии: теперь у мужчин и женщин будет равное число постоянных участников сезона (восемь), а соревнования для них будут проводиться в едином формате.

Полет клифф-дайверов длится три секунды. За это время атлеты разгоняются до 85 км/ч. В отличие от обычных прыжков, риск в хай-дайвинге значительно выше — как и цена любой ошибки, — говорят опытные атлеты, подчеркивая, что это всегда прыжок в неизвестность. Дайверы ударяются о воду с силой, в 2-3 раза превышающей гравитацию.

Организатор соревнований – компания Red Bull, не скрывает, что этот вид спорта настолько экстремален, что лишь около 50 человек в мире имеют соответствующую подготовку, чтобы иметь возможность принимать участие в мировой серии. На каждом этапе соревнований присутствует бригада врачей и спасателей.