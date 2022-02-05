Тайвань осудил совместное заявление России и Китая, в котором Москва выступает в поддержку принципа «одного Китая» и против независимости острова, следует из информации на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Министерство иностранных дел выражает свой решительный протест, а также резко осуждает ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики (Тайвань)», — сказано в сообщении.

В заявлении Тайваня также подчеркивается, что Тайвань и КНР не подчиняются друг другу, и правительство КНР никогда не управляло им.

Напомним, в совместном заявлении РФ и КНР от 4 февраля говорится, что официальный Кремль по-прежнему относит Тайвань к Китаю, считая остров неотъемлемой его частью, и выступает против независимости Тайваня.

В 1949 году на Тайване укрылись сторонники политической партии Гоминьдана, проиграв в Гражданской войне коммунистам. С тех пор на острове существует частично признанная Китайская Республика, более известная как «Тайвань». В КНР данное государство не признают (aif.ru)