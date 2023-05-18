Сына премьера-министра Армении Никола Пашиняна, 23-летнего Ашота Пашиняна, попытались похитить, сообщила принадлежащая семье главы государства газета «Айкакан жаманак».

Как пишет издание, попытка похитить Ашота Пашиняна произошла днем 17 мая недалеко от его дома. По предварительной информации, участниками похищения были члены общественной организации «Зов сыновей», созданной родителями армянских военных, погибших в Карабахской войне 2020 года.

Ашот Пашинян обратился в МВД с заявлением о преступлении. Как рассказали изданию Armenpress в пресс-службе Следственного комитета республики, в районе 12:47 Ашот Пашинян случайно встретил на улице родителей погибших военных, которые подошли к нему и начали кричать. Одна из женщин, представившись матерью погибшего солдата, предложила сыну премьера сесть в ее машину, припаркованную неподалеку, чтобы они могли спокойно поговорить. Когда Пашинян сделал это, женщина неожиданно завела автомобиль, сказав, что они проедут немного дальше, чтобы им никто не мешал. Тогда, по данным Armenpress, Пашинян решил выпрыгнуть из машины на ходу, опасаясь за свою безопасность. Ехавший следом автомобиль, в котором также сидели родственники погибших, сбили его, однако сын политика сумел убежать.

СК возбудил уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Республики Армения (похищение человека). Максимальное наказание по ней — до 8 лет лишения свободы. Полиция задержала женщину, которая похитила Пашиняна.

В самой организации отрицают, что пытались похитить Пашиняна. По их версии, матери погибших случайно встретили сына премьер-министра и предложили ему сесть в автомобиль, чтобы «поговорить».

«Ашот Пашинян без возражений, без чьего-либо вмешательства сел в машину одной из матерей и отправился в военный пантеон Ераблур. Затем по дороге, по непонятным для нас причинам, Ашот Пашинян выпрыгнул из машины. В машине находились только матери погибших героев и Ашот Пашинян», — говорится в заявлении организации. (moscowtimes.ru)