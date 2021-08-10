На британского принца Эндрю подали в суд за сексуальное надругательство над несовершеннолетней в США. Как сообщает во вторник, 10 августа, агентство AFP, исковое заявление поступило в понедельник в суд Нью-Йорка от предполагаемой жертвы — 38-летней американки Вирджинии Джуффре. Она утверждает, что в несовершеннолетнем возрасте была «одолжена» сыну королевы Великобритании Елизаветы II американским финансистом, зарегистрированным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Теперь Джуффре требует от принца возмещения ущерба.

Согласно ее исковому заявлению, Эндрю надругался над ней более 20 лет назад в доме тогдашней подруги Эпштейна Гислейн Максвелл в Лондоне. 17-летнюю девушку «против ее воли заставили вступить в половую связь с принцем Эндрю» Эпштейн, Максвелл и принц Эндрю. По словам Джуффре, надругательства со стороны принца над ней имели место не только в Лондоне, но также в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на его частном острове.

На британского принца Эндрю подали в суд за сексуальное надругательство над несовершеннолетней в США. Как сообщает во вторник, 10 августа, агентство AFP, исковое заявление поступило в понедельник в суд Нью-Йорка от предполагаемой жертвы — 38-летней американки Вирджинии Джуффре. Она утверждает, что в несовершеннолетнем возрасте была «одолжена» сыну королевы Великобритании Елизаветы II американским финансистом, зарегистрированным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Теперь Джуффре требует от принца возмещения ущерба.