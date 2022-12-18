После обмена американской баскетболистки Бритни Грайнер на торговца оружием из России Виктора Бута США намерены усилить попытки вернуть второго заключенного в России американца Пола Уилана.

Россия была готова включить Уилана в обмен и назвала список россиян, на которых была готова его обменять. Одним из них был связанный с ГРУ бизнесмен Владислав Клюшин, пишет Bloomberg. Тогда попытки США обменять обоих граждан сразу провалились, но Штаты продолжают переговоры по освобождению Уилана.

Бизнесмен Клюшин тесно связан с российскими властями. Он разработал для Кремля систему мониторинга СМИ «Катюша». Его компания «М13» активно участвовала в госзакупках. Только в 2020 году она заключила контрактов на госзакупках на 355 млн рублей.

США обвинили Клюшина и его сообщников в инсайдерской торговле «на суммы в десятки миллионов долларов», говорил представитель Минюста США агентству AFP в 2021 году. Как позже писал Bloomberg, предприниматель имел доступ к секретной информации о различных крупных операциях ГРУ за рубежом. Клюшин также мог иметь доступ к документам о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, сообщало агентство.

Кроме Клюшина, Россия предлагала обменять Уилана на шпиона Вадима Красикова, обвиненного в Германии в убийстве. Сейчас бывший российский полковник отбывает пожизненное наказание.

Россия также может обменять Уилана на Артема Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, сказали Bloomberg два источника в Москве. Его задержали в Италии 19 октября 2022 года году за контрабанду американских военных технологий и венесуэльской нефти.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в понедельник заявил, что на этой неделе запланированы переговоры «на высоком уровне» по делу Уилана, но не сообщил подробностей.

Российский адвокат Уилана Владимир Жеребенков сказал агентству, что переговоры по освобождению 52-летнего американца набирают обороты, и его могут обменять «в течение месяца или двух».

Уилана задержали в декабре 2018 года на свадьбе в Москве. В 2020 году его приговорили в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. Уилан эти обвинения отрицает. (moscowtimes.ru)

