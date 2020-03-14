Свыше 50 дипмиссий ООН в Нью-Йорке перешли на удаленную работу в связи с коронавирусом

Более 50 дипломатических миссий при ООН в Нью-Йорке полностью или частично перешли на дистанционный режим работы из-за вспышки коронавируса.

Об этом «Интерфаксу» сообщили несколько источников в штаб-квартире Организации.

По словам одного из собеседников агентства, «в свете информации о первом случае заражения в дипкорпусе и последовавших решений генсекретаря ООН, касающихся отмены мероприятий и введения мер предосторожности из-за распространения коронавируса, представительства государств при Организации одно за одним стали отправлять своих сотрудников домой».

«На настоящий момент известно о как минимум 53 миссиях, частично или даже полностью перешедших на удаленный режим работы. Есть основания предполагать, что соответствующие меры в скором времени примет подавляющее большинство постпредств», — сказал другой источник.

По словам источников «Интерфакса», решение частично или полностью перейти на работу из дома или же работать посменно приняли представительства некоторых стран Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

В городе Нью-Йорк на настоящий момент зафиксировано 154 случая заболевания коронавирусом.

| 2020-03-14T12:20:54+00:00 14 марта 2020, 12:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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