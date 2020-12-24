Свыше 34 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 259 человек, общее число жертв заболевания достигло 18 861.

Об этом, как передает Анадолу, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 082 610, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 19 650 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 34 492 человека, общее число выздоровевших достигло 1 901 307.