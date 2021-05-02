Свыше 2 млн семей в Турции получат помощь в связи с локдауном

В связи с жесткими карантинными ограничениями свыше 2 млн семей в Турции получат помощь в размере 1100 лир (около 134 долларов США).

Об этом сообщила министр семьи и социальных услуг Дерья Янык, передает Анадолу.

Выплаты пособий по старости и нетрудоспособности будут производиться наряду с реализацией Программы социальной помощи при полном локдауне, отметила министр.

Объявленный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом локдаун из-за ситуации с коронавирусом начался в 19.00 в четверг, 29 апреля, и продлится до 5.00 17 мая. В его рамках в стране действует круглосуточный комендантский час, самый продолжительный в Турции с начала пандемии.