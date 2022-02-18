Свидание вслепую – новомодная для Азербайджана практика, но, как оказалось, весьма долгожданная, особенно среди женской категории. В роли организатора данной инициативы выступило руководство популярного молодежного кафе Unlu, а саму акцию было решено приурочить ко Дню Святого Валентина, праздник, хоть и не формальный, но полюбившийся бакинцам, как и жителям всего мира.

Анонс «Слепых свиданий» на странице заведения в соцсети Instagram вызвал настоящий переполох: только за сутки информацией поделились свыше 2500 человек, а многочисленные одобрительные комментарии окончательно утвердили организаторов в их планах.

«К нам поступило более 300 заявок от девушек, и всего 20 от парней. К последним, конечно же, отбор был более строгий. Мужчина должен был быть не женатым, то есть, абсолютно свободным, но с серьезными намерениями на будущее», — рассказывает # владелица кафе, подчеркивая, что учитывая солидную репутацию заведения, для нее и ее супруга, с которым она ведет ресторанный бизнес, было очень важно сохранить реноме.

«Эту нашу идею даже нельзя было назвать коммерческой: мы практически ничего не заработали с проекта, просто очень хотелось сделать доброе дело, познакомить интересных людей, и если повезет, внести свою лепту в создание новой ячейки общества. Поэтому, мы конечно очень щепетильно подошли к организации «свиданий». Более молодых пригласили на завтраки, а людей постарше – на ужин. Эксперимент удался на все сто! Мы получили большое количество благодарственных отзывов, и, конечно же, просьбы повторить акцию, или сделать ее регулярной», — делится итогами ресторатор, отмечая, что теперь «Свидания вслепую» в Unlu будут проходить каждый месяц.

Раскрывая самые интересные подробности первого для бакинцев «Свидания вслепую», можно резюмировать огромный интерес к проекту со стороны девушек. Причем, по словам устроителей свиданий, речь идет об интеллектуальной прослойке молодых азербайджанок, многие из которых имеют успешный бизнес, хорошее образование, имеют за плечами стажировки в известных компаниях, в том числе международных. Все обратившиеся девушки имеют финансовую стабильность и от избранника ждут исключительно любви и уважения. Одним словом, на «Свидания вслепую» они решились с одной целью – встретить свою вторую половинку и обрести семейное счастье.

В своих требованиях участницы были максимально скромны. В противоположном поле их интересовали: возраст партнера, рост и отсутствие пагубных пристрастий.

Зато «комплект пожеланий» героев-мужчин оказался куда более требовательным. К примеру, один участник в своей анкете так и написал: «Хочу познакомиться с девушкой настолько красивой, чтобы все оглядывались нам вслед». «Длинноногая», «высокая», «светлокожая», «похожая на модель», «без татуировок и искусственных губ», «финансово независимая» — и это лишь небольшой перечень того, что хотят видеть в своей избраннице азербайджанские женихи.

«Мы, конечно, пытались объяснить участникам акции, что это – не брачное агенство, и наша цель – анализируя заявки и профили участников в соцсетях, познакомить людей по интересам, создать пары для серьезных отношений», — говорят организаторы.

Среди привередливых женихов нашлись и джентльмены, которые пришли на свидания с букетом цветов, чем сразу же произвели приятное впечатление на девушек.

«Не знаю, как что сложится у участников нашего первого свидания, к сожалению, не все потом присылают отзывы, но одна пара у нас образовалась точно. Парень написал нам сообщение, в котором поблагодарил за то, что благодаря нашей инициативе он встретил девушку своей мечты», — рассказывает владелица кафе, где прошло «Свидание вслепую».

Меняются времена, меняются люди. И, как показывает жизнь, меняется отношение мужчины к женщине в нашем обществе, а точнее, избранника к своей избраннице. Если раньше все мужские «хочу» сводились к женской скромности и порядочности, то запросы современных женихов порой сбивают с толку…