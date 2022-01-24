Во Дворце Гейдара Алиева показали спектакль «Княжна Мери» в постановке минского театрального проекта «ТриТформаТ» по одноименной главе из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».

Гастроли белорусских актеров прошли с огромным успехом – публика восторженно приняла спектакль и долго не отпускала героев вечера со сцены.

Одну из главных ролей в постановке исполнила известная актриса, телеведущая и певица Вера Полякова, супруга главы МИД Беларуси Владимира Макея.

В интервью c # Полякова рассказала, что влюблена в Баку и это уже ее 8-й визит в столицу Азербайджана:

«Я всегда говорю о том, что Баку – самый прекрасный город на земле и мой самый любимый. Я объездила много разных городов, и с гастролями в том числе, но так, как здесь, меня не принимают нигде — с большой любовью и теплом, и это все взаимно!», — признается актриса.

По ее словам, в Баку ей нравится все – радужные люди, погода, кухня:

«Я мечтала, чтобы артисты, которые привезли в Баку наш спектакль, ощутили это солнце, атмосферу вашего города, отношение людей. В Азербайджане всегда по особенному относились к белорусам, очень тепло, и это не может нас не радовать», — говорит В. Полякова, отмечает, что в Баку у нее очень много друзей, которые стали ей как братья и сестры.

Говоря о привезенном спектакле, Вера Полякова отметила, что премьера постановки состоялась в прошлом году на сцене большого зала Дворца Республики Беларусь. Спектакль уже успел получить Гран-При на театральном фестивале в Санкт–Петербурге.

Спектакль действительно грандиозный и масштабный. На протяжении всего действия с актерами на сцене находится оператор, который дублирует происходящее на сцене на большой экран, создавая своеобразный 3D эффект, подчеркивая всю эмоциональность и драматичность сюжета. Режиссер Татьяна Самбук использует множество интересных ходов и решений. В Минске во время спектакля с актерами работает Президентский оркестр Республики Беларусь и вся музыка звучит в живом формате.