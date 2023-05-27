Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что будет считать предателями родины всех, кто проводит в стране политику отстаивания интересов США. Очередное антиамериканское заявление министра в субботу приводит портал T24.

«Хочу подчеркнуть, что впредь тот, кто будет проводить политику, ориентированную на Америку, будь то партии или отдельные личности, будет объявлен в этой стране предателем родины. Турция дошла до такой черты, все стороны в этих выборах известны. Очевидно, что в Америке хотят сделать в Турции», — сказал Сойлу.