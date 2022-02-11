Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту Украины, лидеру политической партии «Европейская Солидарность», народному депутату Петру Порошенко.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом объявил председательствующий судья.

«Коллегия судей постановила определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 января 2022 года… оставить без изменений», — сказал судья.

Он добавил, что по результатам рассмотрения апелляционные жалобы, поданные прокурорами и защитниками экс-президента, не удовлетворены.

Кроме этого, судья проинформировал, что постановление вступает в законную силу со времени оглашения и обжалованию не подлежит.

На заседании суда присутствовали экс-президент Порошенко, его адвокаты и прокуроры.