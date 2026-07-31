Решением правления Центрального банка Азербайджана учетная ставка сохранена стабильной на уровне 6,5%. Согласно решению, нижний предел коридора процентных ставок остался на уровне 5,5%, а верхний – 7,5%.

Как сообщили # в Центральном банке, при принятии решения о коридоре процентных ставок учитывались фактическая и прогнозируемая инфляция в пределах целевого диапазона, риски, связанные с глобальной геополитической напряженностью, глобальная финансовая конъюнктура и внутренняя макроэкономическая обстановка, а также влияние решений в области денежно-кредитной политики на реальный сектор.