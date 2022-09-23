Вчера в Обуховском районном суде Киевской области состоялось очередное заседание по делу ветерана Второй Карабахской войны Мисира Гасымлы. На судебном заседании принял участие председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавад, члены Правления и активисты ОДАУ, представитель посольства Азербайджана Самир Аллахвердиев.

Как сообщил # сам Хикмет Джавад, до начала судебного заседания он встретился с судьей Александром Тиханским, до которого довел обеспокоенность азербайджанской диаспоры Украины и общественности Азербайджана фактом длительного рассмотрения уголовного дела против Мисира Гасымлы.

«А в своем непосредственном выступлении на суде я вновь попросил судью отпустить Мисира на поруки под мою ответственность, так как он очень ценен для нашей диаспоры как ветеран Второй карабахской войны. Я подчеркнул, что если органы прокуратуры на каждом судебном заседании не могут предъявить суду видеоматериалы и другие доказательства по делу, то зачем судебный процесс затягивается уже 15 месяцев. В связи с этим я попросил ускорить судебный процесс», — сообщил Хикмет Джавад.

По его словам, после судья вынес решение о том, что выступающий в качестве потерпевшей стороны гражданин Испании до конца октября должен присутствовать в судебном процессе.

«Это должно произойти путем его прихода в посольство Украины в Испании, где он посредством видеоконференции примет участие в судебном заседании. Посольство должно подтвердить его личность, а потом по специальному процессуальному правилу у него возьмут показания с помощью переводчика. До конца октября ожидаются еще три судебных заседания. Мы будем рядом с Мисиром», — подчеркнул глава ОДАУ.

Напомним, что Мисир Гасымлы много лет проживал в России, а когда началась 44-дневная война, приехал в Азербайджан и пошел добровольцем на фронт. После войны он поехал в Украину с целью устроиться на работу. 8 июня 2021 года он со своим другом отмечал день рождения в одном из киевских ресторанов. К ним подсел гражданин Испании с целью знакомства. В ходе разговора стало ясно, что у этого лица мать армянка, а отец – араб. Иностранец даже оплатил счет в ресторане за Мисира Гасымлы. Позже они решили поехать в другое место. По дороге в автомобиле иностранец предложил Гасымлы продавать наркотики, что стало причиной ссоры. В результате Гасымлы высадил иностранца из автомобиля. Иностранец пожаловался на азербайджанцев в полицию, заявив, что его ограбили, угрожая пистолетом.