Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца еще пятерых предполагаемых хакеров группировки REvil, задержанных по запросу США.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Заеца, Даниила Пузыревского, Алексея Малоземова, Дмитрия Коротаева и Руслана Хансвярова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ на два месяца до 13 марта 2022 года», — сообщили «Интерфаксу» в суде.

Ранее в субботу также арестован был другой предполагаемый участник REvil — Михаил Головчук на аналогичный период. Накануне Тверской суд отправил под стражу еще двоих задержанных по этому делу — Андрея Бессонова и Романа Муромского.

Таким образом, в настоящий момент арестовано всего восемь человек. (interfax.ru)