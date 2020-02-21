Стрельбу в Ханау официально признали терактом

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что стрельбу в Ханау, в результате которой погибли 10 человек, официально признали терактом, сообщает ТАСС.

В ночь на 20 февраля в городе Ханау в Германии при стрельбе погибли 11 человек (с учетом стрелка). Неизвестные открыли огонь в двух кальянных на улице Хоймаркт. Позже тело предполагаемого стрелка и еще одного человека нашли в его квартире.

По словам министра, произошедшее расценивается как теракт, совершенный из правоэкстремистских убеждений и имеющий расистскую подоплеку.

«Это однозначно расистски мотивированный теракт», — добавил Зеехофер.

Также он отметил, что после случившегося правоохранители страны возьмут под особый контроль охрану мечетей.

| 2020-02-21T14:18:26+00:00 21 февраля 2020, 15:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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