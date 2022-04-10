Многие застали дефицит под занавес существования Советского Союза и помнят 90-ые годы прошлого века, когда для большого процента населения даже самые необходимые продукты питания были малодоступны из-за их стоимости. Потому при каждой непонятной ситуации они стремятся подстраховаться и сформировать дома хотя бы небольшой продовольственный запас.

В марте мировые цены на продовольствие выросли на 12,6% и достигли исторического максимума с 1990 года, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). Среднее значение индекса цен FAO на продовольствие в марте составило 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда оно уже достигло самого высокого уровня с момента создания индекса в 1990 году. Представители FAO связывают значительное повышение мировых цен с продолжающимися военными действиями в Украине.

В России после начала известных событий с полок сметали сахар и другие продукты питания длительного хранения.

Азербайджан во многом зависит от импорта сырья для производства растительного масла и самого растительного масла из России. Но с 1 апреля до 31 августа 2022 года запрещено экспортировать из этой страны подсолнечник и рапс, а также было принято решение о запрете на экспорт из России подсолнечного масла с 15 апреля по 31 августа этого года.

В связи с этим многие наши граждане обеспокоены, что этот продукт будет в дефиците, и что цены на него значительно вырастут. Беспокойство и по поводу таких продуктов питания, как сахарный песок и мука, ведь и тут мы в большом количестве делали закупки в России и Украине. Все эти продукты в наших магазинах есть, а вот цены на некоторые уже немного выросли. Правда в ряде торговых точек растительное масло периодически бывает на скидках. Тем не менее, некоторые граждане решили создать себе подушку продуктовой безопасности, чувствуя себя с ней спокойнее.

Зарина Гасанова, напуганная новостями о возможном дефиците и подорожании, пару недель назад в срочном порядке приобрела 50 килограммов муки и столько же сахарного песка, а также 15 литров растительного масла. Семья небольшая – три человека, но женщина в сомнениях, а не купить ли еще 50 кило муки.

«Отправила мужа за мукой и сахаром, купил по 20 кило того и другого. 10 литров растительного масла приобрели до этого. На какой-то период этого хватит, если вдруг данные продукты на время исчезнут», – поделилась другая жительница столицы.

Еще одна наша собеседница призналась, что запаслась только растительным маслом– подсолнечным и кукурузным, на всякий случай.

«Срок хранения у него в среднем год, дешевле оно точно не будет, а подорожать может. На всю жизнь, конечно, ничем не запасешься, но пусть будет хоть небольшой запас. А вот сахар и муку мы впрок не покупали. Сахара употребляем мало. В муке же могут завестись насекомые», –говорит женщина.

Если многие начнут закупаться сразу на несколько месяцев на волне беспокойства о нехватке или возможном росте цен, это приведет к ажиотажному спросу. Но потребителей, у которых каждая копейка на счету, понять можно.

Есть ли реальный повод для волнений, и стоит ли запасаться впрок?

Председатель Союза свободных потребителей Азербайджана (ССП) Эюб Гусейнов рассказал # о том, что в его организацию ежедневно поступает пять-шесть телефонных звонков от потребителей по всей республике. Они задаются вопросом, стоит ли закупаться определенными продуктами питания, так как боятся, что они могут исчезнуть с прилавков магазинов. Также они опасаются повышения цен.

«Учитывая опасения потребителей, я связался с производителями и государственными структурами, которые курируют данный вопрос. И первые, и вторые заверяют, что никаких причин для беспокойства нет, так как в Азербайджане есть достаточно запасов необходимых продуктов питания. Когда начинаются ажиотажные покупки, это приводит к созданию искусственного дефицита тех или иных товаров. Волноваться по поводу того, что товар исчезнет с полок, нет причин. Но повышение цен будет, хотя госструктуры говорят, что и тут нет причин для беспокойства», – сказал глава ССП.

Экономист Асиман Гулиев уверен, что скупать в большом количестве продукты питания не имеет смысла. Ажиотаж – это паника, а для этого нет никакой логической и экономической причины.

«Азербайджанская экономика построена таким образом, что наша страна многим себя обеспечивает, да и в мире пока нет проблемы нехватки продовольствия. Снабжение необходимыми продуктами, – подчеркивает экономист, – не остановится. К тому же то, что происходит на данный момент в связи с российско-украинским конфликтом, не будет носить долговременный характер. Мы многое покупаем из России, и сейчас, с учетом того, что рынки многих стран для нее закрыты, она будут еще больше заинтересована в том, чтобы реализовывать свою продукцию в нашей стране».