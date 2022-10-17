Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак высказалась в воскресенье в поддержку решения стран — участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти.

Гендиректор Кувейтской национальной нефтяной компании (KNPC) шейх Наваф Сауд ас-Сабах подтвердил стремление государства «поддерживать баланс интересов производителей и потребителей» и приветствовал решение объединения, сообщает государственное информационное агентство KUNA.

Иракская нефтяная государственная компания SOMO считает, что решения ОПЕК+ «основаны на экономических показателях и принимаются профессионально, объективно и единодушно». «Среди стран ОПЕК+ имеется консенсус в отношении того, что наилучшим в нынешний период времени является упреждающий подход, который поддерживает стабильность рынка и обеспечивает необходимые ориентиры на будущее», — приводит заявление компании иракский информационный портал Shafaq News.

Министерство энергетики и природных ресурсов Омана заявило, что решения ОПЕК+ «основаны исключительно на реалиях спроса и предложения на рынке», а министр нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Мухаммед Мубарак бен Дина подчеркнул, что участники одобрили соглашение единогласно.

Генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс, находящийся с визитом в Алжире, заявил, что решения картеля «носят чисто технический характер». «Организация не ориентируется на конкретную цену, а скорее стремится сбалансировать спрос и предложение», — приводит его слова телеканал «Аль-Арабия».