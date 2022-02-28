Страны ЕС желают, чтобы Украина вступила в Евросоюз. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

«У нас с Украиной процесс, например, интегрирование украинского рынка в наш единый рынок, у нас очень тесное сотрудничество, например, по электросети, множество тем, по которым мы работает тесно… они — одни из нас, мы хотим, чтобы они были с нами», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что настало время принять решение о членстве его государства в ЕС.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.