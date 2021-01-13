Сторонники Трампа перешли в Telegram для планирования митингов в день инаугурации

Некоторые сторонники действующего главы США Дональда Трампа стали использовать секретные Telegram-каналы для планирования митингов в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает NBC News.

По данным NBC, в настоящее время сторонники Трампа призывают в каналах к насилию против правительственных чиновников 20 января. Некоторые из них делятся знаниями о том, как изготавливать, скрывать и использовать самодельное оружие и бомбы. Кроме того, они обмениваются «Руководством по взрывчатым веществам и разрушениям армии США» и «Курсом инженеров армии США», а также материалами о превосходстве белой расы.

ФБР уже проинформировано и направило в правоохранительные органы меморандум с предупреждением о возможных вооруженных протестах у всех 50 столиц штатов.(Газета.Ru)