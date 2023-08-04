Великий писатель Николай Гоголь в свое время озвучил две беды России: дураки и дороги. Этот афоризм вполне приемлем и для Азербайджана, но с некоторыми добавлениями. Помимо вышеназванных бед, к вечным проблемам (во всяком случае, в Баку) можно отнести пробки и неправильные парковки.

Действительно, на тему пробок и незаконных парковок писалось и говорилось столько раз, что можно было бы ожидать устранения этих проблем. Но, к сожалению, воз и ныне там.

Сегодня на конкретном примере мы поговорим об очередном случае неправильной, точнее, хамской парковки.

Это фото сделано на улице Ашыга Молла Джума в Наримановском районе столицы. Таксист на машине марки Toyota Prius (с госномерами 10-HY-294) службы такси Bolt заблокировал дорогу мусоровозу.

При этом он видел, что коммунальщики возятся с мусорными баками, собирая отходы, но, тем не менее, припарковал машину и ушел, придя лишь час спустя (Media.az).

Согласитесь, что в данном случае имеет место не просто факт незаконной парковки, а форменное хамство, наплевательское отношение к другим. Вообще, службы такси давно уже пользуются дурной славой.

Социальные сети пестрят жалобами на эти компании, а точнее, водителей такси, немалая часть которых зачастую находятся в состоянии наркотического опьянения. Видимо, и водителя вышеупомянутого автомобиля в этот момент потянуло на «сладкое», и он, находясь в своем мире, отлучился на час. Теория относительности Эйнштейна нашла свое подтверждение на азербайджанском таксисте: для мусорщиков – час, для водителя Toyota Prius — минута.

Кто-то может сказать, что бескультурье, хамство – неискоренимые черты характера отдельных людей, и бороться с ними бесполезно. И отчасти будут правы. Да, полностью избавиться от этих не самых лучших человеческих качеств, пожалуй, невозможно. Однако, безнаказанным оставлять тоже нельзя. А для борьбы с подобным хамским поведением водителей можно перенять российский опыт.

Так, еще в 2010 году в России было создано общественное движение и НПО «СтопХам», выступающее против хамства и нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения.

Основной целью общественного объединения является борьба с нарушением правил дорожного движения и пренебрежением к окружающим со стороны его участников: парковка в неположенном месте, самозахват городской земли для парковок, использование тротуаров для передвижения на автомобиле и т. п.

Участники акции ищут неправильно припаркованные автомобили, создающие помехи для окружающих, и, при наличии в автомобиле водителя, обращаются к нему с просьбой перепарковать автомобиль в соответствии с ПДД.

В случае отказа либо при отсутствии водителя на лобовое стекло автомобиля с пассажирской или водительской, а нередко и на боковые или задние стёкла приклеивается круглая наклейка с текстом «Мне плевать на всех — паркуюсь, где хочу», «Я V.I.P. быдло. А ты?» и другие.

Процесс, нередко сопровождающийся со стороны водителей оскорблениями и попытками подраться с активистами, требующими прекратить правонарушение, снимается на видеоносители (телефоны, камеры), после чего активисты проекта монтируют видеоролики, которые выкладывают в Интернет: на YouTube, ВКонтакте и на официальный сайт движения.

Альтернативно, активисты также встают у выездов с тротуара и «ловят» любой проезжающий там автотранспорт, клея наклейки тем водителям, которые не останавливаются и едут специально на участников движения, или же отказываются сдать назад.

Кстати, согласно опросу, проведенному на территории России в марте 2014 года, около 52 % россиян в возрасте от 20 до 60 лет поддержали движение.

Так вот, почему бы и в Азербайджане, в частности, в Баку не создать подобное движение, состоящее из молодых людей? Возможно, для кого-то подобные методы борьбы с хамством водителей покажутся излишне жесткими и не совсем законными. Но, как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. Клин можно вышибить только клином. Весьма вероятно, что и соответствующие госструктуры, которые устали от бескультурья отдельных водителей так же, как и простые люди, поддержат данную инициативу. Пусть даже и негласно.

Конечно же, поставить крест на бескультурье таким образом не удастся (пока мышление не поменяется), но выставив на посмешище одного хама, можно воздействовать на другого. Тем более, что в силу менталитета не каждый азербайджанец захочет стать «героем» Интернета в таком качестве.

Да, в нашей стране есть НПО, которые заняты транспортными проблемами, но толку от них мало. Красиво говорят, советуют, рекомендуют, предлагают какие-то пути решения, но водителям-хамам все эти разговоры, как говорится, по барабану. Они водят свой караван, несмотря на все внешние звуки. А потому, думается, что пора от слов переходить к делу. Может это послужит «вакциной культуры» для некоторых несознательных владельцев автомобилей…