Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники в альянсе.

По их данным, высока вероятность того, что срок его полномочий будет продлен 28 июня.

Дипломаты НАТО отмечают способность Столтенберга управлять военным альянсом в кризисных ситуациях, пишет портал. По их словам, продление срока полномочий генсека позволит сэкономить время и сосредоточить внимание на поддержке Украины вместо того, чтобы погружаться в дебаты о личностях кандидатов.