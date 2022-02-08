Итоги встречи президента Франции Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным в Москве широко обсуждаются во французских СМИ, сообщает Анадолу.

Французский лидер, прибывший в российскую столицу в качестве председательствующей стороны в Европейском союзе (ЕС), обсудил с президентом РФ тему украинского кризиса.

Европейские СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание не столько на заявления участников переговоров в Кремле, сколько на обстановку в зале, где проходила встреча Путина и Макрона. Не остался также незамеченным тот факт, что в отличие от предыдущих встреч, президент РФ не стал приближаться к Макрону и приветствовал его на расстоянии.

После встречи во французской прессе и соцсетях начали задаваться вопросом: «Социальная дистанция между двумя лидерами — это требование протокола в связи с COVID–19 или отражение российско-французских связей?».

Французские пользователи Twitter наиболее активно использовали следующие теги: «Теплый прием Путина Макрону», «Социальная дистанция», «Ужин можно начинать », «Разница во времени».

В свою очередь французский канал Cnews выпустил новость под заголовком: «Встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина: гигантский стол сближения».

Ресурс Huffpost использовал выражение «Стол переговоров между Макроном и Путином стоит того, чтобы его обойти».

Для своей статьи газета «Либерасьон» предпочла заголовок «Диалог Макрона и Путина в русском стиле», нарисовав стол в виде лабиринта.

Между тем, стол переговоров Путина и Макрона породил множество мемов, лучшие из них представлены в данном ролике: