Расследование в отношении казахстанского бывшего банкира Мухтара Аблязова по факту мошенничества и растраты закрыли в Мюнхене в июле 2021 года. Об этом 17 января сообщили в местной прокуратуре.

Там уточнили, что расследование было начато после поступления запроса о правовой помощи от властей Казахстана, дополненного заявлением о возбуждении уголовного дела от БТА Банка.

«Производство по делу было прекращено после обширного уголовного расследования постановлением от 26 июля 2021 года в соответствии со статьей 170, параграфом 2 Уголовно-процессуального кодекса в связи с невозможностью представить доказательства преступления, то есть не в связи с истечением срока давности», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

На прошлой неделе агентство AP сообщило, что апелляционный суд Парижа принял решение о прекращении судебного преследования главы совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова, проживающего во Франции и заочно осужденного в Казахстане за хищения, в связи с истечением срока давности.

Приговоренный заочно к пожизненному сроку в Казахстане банкир проживает сейчас во Франции. Суд Казахстана признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, главой которого он был, в размере $7,5 млрд. Возглавляемое им незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» признано в стране экстремистской организацией. Аблязов также заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.